Представьте многочлен в виде произведения двух одинаковых многочленов (3a+b)^2+(3ab-1)^2-(3a-b)^2

Алгебра
Представьте многочлен в виде произведения двух одинаковых многочленов (3a+b)^2+(3ab-1)^2-(3a-b)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a+b=x, 3a-b=y x²-y²=(x-y)(x+y)= =(3a+b-(3a-b)(3a+b+3a-b)= =(3a+b-3a+b)(6a)=2b*6a 12ab+9a²b²-6ab+1= =9a²b²+6ab+1=(3ab+1)²
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