ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ Длина тела лирохвоста 40см ,она составляет 1/2 длины хвоста. На сколько тело лирохвоста короче хвоста?

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ Длина тела лирохвоста 40см ,она составляет 1/2 длины хвоста. На сколько тело лирохвоста короче хвоста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 40 это половина длины, то длина хвоста 80см. Тело короче на 80-40=40см.
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