ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ Длина тела лирохвоста 40см ,она составляет 1/2 длины хвоста. На сколько тело лирохвоста короче хвоста?
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ Длина тела лирохвоста 40см ,она составляет 1/2 длины хвоста. На сколько тело лирохвоста короче хвоста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 40 это половина длины, то длина хвоста 80см. Тело короче на 80-40=40см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите срочно составьте стих в рифму со словами океану,матрос,обезьяну,привё??,тоскуя,напролёт,такую,поёт,юге,кустах,подруги,хвостах,бананы,м...
Математика
Дима нашел в лесу 120 опят,Это в 3 раза меньше числа опят,найденных Колей.Вместе мальчики нашли 160 опят.Сколько опят нашел Коля? Имеет ли задача р...
Русский язык