Помогите решить задачу "На складе 19 ящиков с морковью, а с картофелем в 5 раз больше. Все ящики необходимо перевезти в магазин. Сколько потребуется машин для их перевозки, если в одну машину помещается 40 ящиков?" (Желательн...
Математика
Помогите решить задачу "На складе 19 ящиков с морковью, а с картофелем в 5 раз больше. Все ящики необходимо перевезти в магазин. Сколько потребуется машин для их перевозки, если в одну машину помещается 40 ящиков?" (Желательно с пояснениями)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19*5=95(ящ.)-с картофелем 2)19+95=114(ящ.)-всего 3)114:40=3(маш)- (число приблизительное)
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