Помогите решить задачу "На складе 19 ящиков с морковью, а с картофелем в 5 раз больше. Все ящики необходимо перевезти в магазин. Сколько потребуется машин для их перевозки, если в одну машину помещается 40 ящиков?" (Желательн...

Математика

Помогите решить задачу "На складе 19 ящиков с морковью, а с картофелем в 5 раз больше. Все ящики необходимо перевезти в магазин. Сколько потребуется машин для их перевозки, если в одну машину помещается 40 ящиков?" (Желательно с пояснениями)

Автор: Гость