Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите периметр построенного пр??моугольника.
Математика
Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите периметр построенного пр??моугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуешь прямоугольник произвольный. Называешь его как хочешь. Длинную сторону подписываешь 6 см, вторую длинную тоже подписываешь 6 см. там и там ставить по палочке, это показывает равность сторон. а вторые две стороны подписываешь 3 см, и так же ставишь, только уже по две палочки. Р= (а+в)*2 И решаешь... Р= (6+3)*2= 9*2=18 Ответ 18
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