Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите периметр построенного пр??моугольника.

Математика
Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите периметр построенного пр??моугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуешь прямоугольник произвольный. Называешь его как хочешь. Длинную сторону подписываешь 6 см, вторую длинную тоже  подписываешь 6 см. там и там ставить по палочке, это показывает  равность сторон. а вторые две стороны подписываешь 3 см, и так же ставишь, только уже по две палочки. Р= (а+в)*2 И решаешь... Р= (6+3)*2= 9*2=18 Ответ 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте и перепишите примеры самых древних слов русского языка подумайте что ??ни обозначают и к каким тематическим группам относятся
Ответить
Русский язык
15 слов которые не проверяются ударением
Ответить
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ, пожалуйста, на английский язык 1. В этом журнале есть несколько интер??сных рассказов. 2. Много веков тому назад вокруг Сити была сте...
Ответить
Математика
Срочно и с краткой зиписью 410примера)
Ответить
Английский язык
How did life in England change after 1066? Mark these statements True or False. Support your answers with some facts from the story. 1. French wo...
Ответить