Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите периметр построенного пр??моугольника.

Гость: Гость:

Рисуешь прямоугольник произвольный. Называешь его как хочешь. Длинную сторону подписываешь 6 см, вторую длинную тоже подписываешь 6 см. там и там ставить по палочке, это показывает равность сторон. а вторые две стороны подписываешь 3 см, и так же ставишь, только уже по две палочки. Р= (а+в)*2 И решаешь... Р= (6+3)*2= 9*2=18 Ответ 18