Когда родился бах? И когда он умер?
Музыка
Когда родился бах? И когда он умер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился 21 марта 1685 г, умер 28 июля 1750г
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