Помогите уж с физикой. Груз массой 5 кг прикреплён к потолку лифта с помощью невес??мой нерастяжимой нити. Определите силу действующую на груз, которая вызывает его ускорение 3 м/с^2, которая направлена вверх, вниз или =0. ( до...
Физика
Помогите уж с физикой. Груз массой 5 кг прикреплён к потолку лифта с помощью невес??мой нерастяжимой нити. Определите силу действующую на груз, которая вызывает его ускорение 3 м/с^2, которая направлена вверх, вниз или =0. ( должно получиться 3 задачи)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)вверх F=m*(g+a)=5*(10+3)=65H 2)вниз F=m*(g-a)=5*(10-3)=35H 3)0 F=mg=10*5=50H
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