Помогите уж с физикой. Груз массой 5 кг прикреплён к потолку лифта с помощью невес??мой нерастяжимой нити. Определите силу действующую на груз, которая вызывает его ускорение 3 м/с^2, которая направлена вверх, вниз или =0. ( до...

Физика

Помогите уж с физикой. Груз массой 5 кг прикреплён к потолку лифта с помощью невес??мой нерастяжимой нити. Определите силу действующую на груз, которая вызывает его ускорение 3 м/с^2, которая направлена вверх, вниз или =0. ( должно получиться 3 задачи)

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