Место героической обороны Пскова в период Ливонской войны
История
Место героической обороны Пскова в период Ливонской войны
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Гость:
Место героической обороны -Псковский кремль.
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