Помогите решить задачу : Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшалась на 3 часа и стала равной 8 часов.Какой была продолжительность дня 7 октября?

Математика

Помогите решить задачу : Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшалась на 3 часа и стала равной 8 часов.Какой была продолжительность дня 7 октября?

Автор: Гость