Еңбекқор адам, бақытты адам, еңбек ету , адал болу, ата-ананың ақылы ,мұқият дайындалу, оқу озаты, әдепті болу мына сөздерден шығарма жазу керек
Қазақ тiлi
Еңбекқор адам, бақытты адам, еңбек ету , адал болу, ата-ананың ақылы ,мұқият дайындалу, оқу озаты, әдепті болу мына сөздерден шығарма жазу керек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менын атам оте енбеккор адам. Ол енбек ету оте игы ыс деп айтатын. Осындай атасы бар мен бакытты адаммын. Атам ардайым адал болуды, ата-ананың акылын тындандар деп уйреткен. Жакында атамнын туылган куны быз оган мукият дайындалудамыз.
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