АВСД-ромб ВД- пересекается с АД в точке О, угол ВСД =80° Найти: углы треугольника А??В
Геометрия
АВСД-ромб ВД- пересекается с АД в точке О, угол ВСД =80° Найти: углы треугольника А??В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Діагоналі ромба-бісектриси кутів.Тоді BCA=ACD=BAO=40. Дыагоналі ромба перетин під 90град. тоді кути трикутника= 40,90,60.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Еңбекқор адам, бақытты адам, еңбек ету , адал болу, ата-ананың ақылы ,мұқият дайындалу, оқу озаты, әдепті болу мына сөздерден шығарма жазу керек
Физика
Помогите уж с физикой. Груз массой 5 кг прикреплён к потолку лифта с помощью невес??мой нерастяжимой нити. Определите силу действующую на груз, ко...
Математика
Помогите решить задачу : Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшалась на 3 часа и стала равной 8 часов.Какой была продолжительность д...