АВСД-ромб ВД- пересекается с АД в точке О, угол ВСД =80° Найти: углы треугольника А??В

Геометрия

АВСД-ромб ВД- пересекается с АД в точке О, угол ВСД =80° Найти: углы треугольника А??В

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