15 слов которые не проверяются ударением

Русский язык
15 слов которые не проверяются ударением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОлны,волнА мячИ,мЯч окнО,окнА грозА,грозЫ закрЕпить,крЕпкий воздУшный,вОздух солИть,сОль
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