Срочно и с краткой зиписью 410примера)
Математика
Срочно и с краткой зиписью 410примера)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно вопрос что ты с учебником сделал вот тебе решение 80*5=400м140*2=280м400+280=680м жилая площадь всех коттеджей
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