Помогите решить задачу! Первый секретарь в течении 8-часового дня печатает да 50 стр., печатая по 12стр./ч. Второй секретарь печатает 24стр./ч. Сколько страниц печатает второй секретарь в течении рабочего дня?
Математика
Помогите решить задачу! Первый секретарь в течении 8-часового дня печатает да 50 стр., печатая по 12стр./ч. Второй секретарь печатает 24стр./ч. Сколько страниц печатает второй секретарь в течении рабочего дня?
Ответ(ы):
Гость:
Оч просто решить 24*8=192
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