Помогите решить задачу! Первый секретарь в течении 8-часового дня печатает да 50 стр., печатая по 12стр./ч. Второй секретарь печатает 24стр./ч. Сколько страниц печатает второй секретарь в течении рабочего дня?

Математика
Помогите решить задачу! Первый секретарь в течении 8-часового дня печатает да 50 стр., печатая по 12стр./ч. Второй секретарь печатает 24стр./ч. Сколько страниц печатает второй секретарь в течении рабочего дня?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оч просто решить 24*8=192
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите пожалуйста!!!Информация о кочевых ,осёдлых и перелётных птиц!!!
Ответить
Геометрия
Сфера с центром в вершине данного конуса и радиусом, длина которого равна высоте конуса, делит его боковую поверхность пополам. Найдите угол между ...
Ответить
Математика
На что делится 12 и 100
Ответить
Українська мова
Спільнокореневі слова до слова мрiя
Ответить
Английский язык
Помогитееее даю хорошие баллы!!!✔️✔️✔️✔️существительное прилагательное. Над?? таблицу заполнять b)
Ответить