Помогите решить задачу! Первый секретарь в течении 8-часового дня печатает да 50 стр., печатая по 12стр./ч. Второй секретарь печатает 24стр./ч. Сколько страниц печатает второй секретарь в течении рабочего дня?

Математика

Помогите решить задачу! Первый секретарь в течении 8-часового дня печатает да 50 стр., печатая по 12стр./ч. Второй секретарь печатает 24стр./ч. Сколько страниц печатает второй секретарь в течении рабочего дня?

Автор: Гость