ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же кислоты и получили раствор,процентное содержание в котором серной кислоты больше 3...
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же кислоты и получили раствор,процентное содержание в котором серной кислоты больше 36%,но меньше 42%.Сколько процентов серной кислоты содержал другой раствор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:2=15 42:3=14 72-(15+14)=43%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?
Обществознание
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Нужно написать эссе как я понимаю высказывание Флоренского "Человек в мире,но так же сложен, как мир. Мир-в человеке, но и ...
Алгебра