ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же кислоты и получили раствор,процентное содержание в котором серной кислоты больше 3...

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ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же кислоты и получили раствор,процентное содержание в котором серной кислоты больше 36%,но меньше 42%.Сколько процентов серной кислоты содержал другой раствор?

Автор: Гость