ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же кислоты и получили раствор,процентное содержание в котором серной кислоты больше 3...

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же кислоты и получили раствор,процентное содержание в котором серной кислоты больше 36%,но меньше 42%.Сколько процентов серной кислоты содержал другой раствор?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:2=15 42:3=14 72-(15+14)=43%
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