Сестёр у Вани на три больше, чем братьев. На сколько в этой семье девочек больше, чем мальчиков?

Математика
Сестёр у Вани на три больше, чем братьев. На сколько в этой семье девочек больше, чем мальчиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На три девочки больше думаю так
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