Спишите распределяя слова по столбикам: А) слова с безударной гласной в корне, Б) слова с чередующейся гласной в корне. Б..гущий,б..льной,ж...леть,м...ролюбивый,нав...рит,поб...дить,разм...гчить, пл...нировать,зв...зда,м......

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Спишите распределяя слова по столбикам: А) слова с безударной гласной в корне, Б) слова с чередующейся гласной в корне. Б..гущий,б..льной,ж...леть,м...ролюбивый,нав...рит,поб...дить,разм...гчить, пл...нировать,зв...зда,м...тодика,разд...валка,стр...ховать,б...сиком,загл...нуть ,зас...рить,цв..тной,настр...чить,нал...денелый,поб...лить,обн...влённый,загл...дение,кл...ёнка,позв...нить,засв...тить,зан...зить,нар...вание,г...лодание,уд...вление, пок...яние,ш...птать,ст...рона,ул...вить,запр...щённый,од...рить,настр...ение,опл...титьсл...мать,ш...рстяной,ш...повник,зал...зать на дерево,зал...зать рану,зап...вать песню,зап...вать лекарства,ударился оз...мь, созревает оз...мь,посв...тить стихи другу, посв...тить фонарём,сп...шите видеть,сп...шите данные,ч...стота посещения,ч...стота помещения,пос...деть на лужайке,пос...деть от горя,прим...рять костюм,прим...рять спорщиков,выб...рать,выд..рнуть,бл...стательный, бл...стящий,зан..маться,обж...гание,оп...реться,проб...раться,подн...мать,соч...тание,отм...реть,к...саться,прик...сновение,предл...гать,предл...жить,усл...жнять,изл...гать,з...ря,оз...рять,дог...рать,заг...релый,тв...рец,отр...сль,подр...сток,Р...стов,обм...кнуть в воду руку, раств...римый,накл...нить,откл...нение,пл...вец,пл...вучесть,вск...чить, ск...чок,обск...кать,р...стение,плащь пром...кает,зар...внять грядки,ср..внение,ур...внение,непром...каемый зонт.

Автор: Гость