Решите по действиям. (номер 272)

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1) (39+X)-84=78 39+X-84=78 (раскрываем скобки) Все числа переносим вправо с заменой знака X=78-39+84 X=123 2) (X-83)+316=425 X-83 + 316 = 524 Опять переносим все числа вправо: X=83+524-316 X=291 3) (600-X)-92=126 600-X-92=126 Ситуация повторяется: -X=-600+92+126 -X=-382 X=382 (число было отрицательным, X тоже отрицательное, раз в ответе оно отрицательное значит умножали на положительное) 4) 253 - (X-459)=138 Раскрываем скобки, перед скобками стоит минус, значит меняем знаки на противоположные 253 - X+459=138 Все числа снова переносим вправо -X=-253-459+138 -X= - 574 X=574 5) 502 - (217-X)=421 502 - 217+X=421 X=-502+217+421 X=136 6) 871 -(X+157)=385 871 - X-157=385 -X=-871+157+385 -X=-329 X=329