Чем похожий и чем отличается лягушка и жаба
Биология
Чем похожий и чем отличается лягушка и жаба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похожи тем,что амфибии,обе откладывают яйца в воду них рождаются у обоих головастики. Отличаются тем, что у лягушки кожа влажная и гладкая, у жабы сухая и пупырчатая.У лягушки ноги длинные, у жабы короткие, у лягушки есть зубы, у жабы-нет, лягушка живет во влажной среде,жаба предпочитает сухую среду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Физика
Визначте ємність басейну якщо довжина басейну-25 м ширина -10 м а глибина 80 см . Подайте отриманий об'єм у літрах
Алгебра
Другие предметы