Чем похожий и чем отличается лягушка и жаба

Биология
Чем похожий и чем отличается лягушка и жаба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похожи тем,что амфибии,обе откладывают яйца в воду них рождаются у обоих головастики. Отличаются тем, что у лягушки кожа влажная и гладкая, у жабы сухая и пупырчатая.У лягушки ноги длинные, у жабы короткие, у лягушки есть зубы, у жабы-нет, лягушка живет во влажной среде,жаба предпочитает сухую среду
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