Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?

Обществознание
Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ивану и другому одинаково
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Як правильно пишеться слово " Отчий. Чи з великої пишеться
Ответить
Обществознание
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Нужно написать эссе как я понимаю высказывание Флоренского "Человек в мире,но так же сложен, как мир. Мир-в человеке, но и ...
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста
Ответить
Математика
605:5*7+948:3=яка з них буде перша друга третя и четверта дія якщо=1163
Ответить
Математика
Сестёр у Вани на три больше, чем братьев. На сколько в этой семье девочек больше, чем мальчиков?
Ответить