Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?

Обществознание

Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?

Автор: Гость