Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?
Обществознание
Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ивану и другому одинаково
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