СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Нужно написать эссе как я понимаю высказывание Флоренского "Человек в мире,но так же сложен, как мир. Мир-в человеке, но и мир так же сложен, как и человек".

Обществознание

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Нужно написать эссе как я понимаю высказывание Флоренского "Человек в мире,но так же сложен, как мир. Мир-в человеке, но и мир так же сложен, как и человек".

Автор: Гость