СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Нужно написать эссе как я понимаю высказывание Флоренского "Человек в мире,но так же сложен, как мир. Мир-в человеке, но и мир так же сложен, как и человек".
Обществознание
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Нужно написать эссе как я понимаю высказывание Флоренского "Человек в мире,но так же сложен, как мир. Мир-в человеке, но и мир так же сложен, как и человек".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир и человек чем они связаны напиши и всё
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