Помогите решить задачу пожалуйста упражнение 176 4 класс

Математика
Помогите решить задачу пожалуйста упражнение 176 4 класс
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