Доклад с планом на тему ,, Влияние дечтельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению,,

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Живая природа - это единственный источник, из которого человек черпает все средства для своего существования. Человек активно вмешивается в живую природу. Одним из важнейших факторов влияния на среду обитания человека и всего животного мира является хозяйственная деятельность человека - промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство. Деятельность человека вносит существенные изменения в биосферу в целом. Выбросы в атмосферу отходов производства изменяют ее химический состав, стоки промышленных загрязненных вод в водоемы загрязняют почву и источники водоснабжения, гидростроительство влияет на климат прилегающих районов, испытания атомного оружия повысили содержание радиоактивных элементов в атмосфере, почве, мировом океане. В результате нерациональной деятельности человека природе может быть нанесен большой урон, что отрицательно скажется на существовании всего человеческого общества. Охрана природы имеет важное социальное значение, составляя в нашей стране часть всей программы развития народного хозяйства. В постановлении Верховного Совета СССР от 20.09.1972 г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» сказало: «Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов ...становятся одной из важнейших общегосударственных задач, от решения которой зависит успешное выполнение народнохозяйственных планов, благосостояние нынешних и будущих поколений. Решение этой задачи в социалистическом обществе неразрывно связано с охраной здоровья населения, с обеспечением советским людям необходимых условий для плодотворного труда и отдыха». В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981 -1985 годы и на период до 1990 года, утвержденных XXVI съездом КПСС, в разд. IX «Охрана природы» сказано: «Совершенствовать технологические процессы и транспортные средства с целью сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду и улучшения очистки отходящих газов от вредных примесей».