Напиши краткое сочинение о Волге (6 предложений) ____________ Даю 35 баллов

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Напиши краткое сочинение о Волге (6 предложений) ____________ Даю 35 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В России много красивых рек как например Иртыш, Лена , Ангара, Обь.  Одной из самых больших в Европе и красивых русских рек  является Волга- 16 по длине и - 5 в СССР. Каждая страна имеет свою национальною реку, писал Дюма.-Россия имеет Волгу- самую большую реку в Европе, царицу наших рек, и я поспешил поклониться её величеству Волге! На эту реку приезжают посмотреть туристы из далёких стран. Некоторое время вокруг волги на катере проходили платные экскурсии. Эта река велика среди всех нас!
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