Помогите решить задачу с помощью уравнения а) продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. . Какой былы продолжительность дня 7 октября? б)в пакете было 350г сахара. Когда в него до...
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения а) продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. . Какой былы продолжительность дня 7 октября? б)в пакете было 350г сахара. Когда в него добавили ещё сахара , в нём стало 900г. Сколько граммов сахара добавили в пакет ? в)На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек . На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей -вышли 12 человек , после чего в автобусе, после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой остановке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х - продолжительность дня 7 октября. х-3=8 х=8+3 х=11 Ответ: 11 часов. б) х граммов - добавили 350+х=900 х=900-350 х=550 Ответ: добавили 550 граммов. в) Выполняем обратную операцию. х - вошли в автобус на первой остановке. х=17+12-10 х=19 Ответ: 19 человек вошли в автобус на первой остановке.
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