Помогите решить задачу с помощью уравнения а) продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. . Какой былы продолжительность дня 7 октября? б)в пакете было 350г сахара. Когда в него до...

Математика

Помогите решить задачу с помощью уравнения а) продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. . Какой былы продолжительность дня 7 октября? б)в пакете было 350г сахара. Когда в него добавили ещё сахара , в нём стало 900г. Сколько граммов сахара добавили в пакет ? в)На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек . На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей -вышли 12 человек , после чего в автобусе, после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой остановке ?

Автор: Гость