Помогите решить задачу составь задачу по выражение 50*(6+3) с величенами:скорость,вр??мя,расстояние.
Математика
Помогите решить задачу составь задачу по выражение 50*(6+3) с величенами:скорость,вр??мя,расстояние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, 50км/ч — это скорость среднестатистической машины, тогда 6 и 3 — это величины времени, применённые к данной скорости, чтобы в дальнейшем найти расстояние. Итак, составим задачу. Постоянная скорость машины равна 50км/ч. Найдите расстояние, которое проехала машина за 2 дня, если известно, что в первый день машина ехала 6 часов, а во второй — 3. И отсюда находим: 50км/ч * (6ч + 3ч) = 50км/ч * 9ч = 450 километров — расстояние, которое проехала машина за два дня.
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