Помогите решить задачу. В часовой мастерской m настенных часов,будильников в 2 раз?? больше,а наручных часов в 3 раза больше, чем настенных. Сколько всего часов в часовой мастерской? Найдите значение выражения при m=4.

Математика

Помогите решить задачу. В часовой мастерской m настенных часов,будильников в 2 раз?? больше,а наручных часов в 3 раза больше, чем настенных. Сколько всего часов в часовой мастерской? Найдите значение выражения при m=4.

Автор: Гость