Помогите решить задачу. В часовой мастерской m настенных часов,будильников в 2 раз?? больше,а наручных часов в 3 раза больше, чем настенных. Сколько всего часов в часовой мастерской? Найдите значение выражения при m=4.
Математика
Помогите решить задачу. В часовой мастерской m настенных часов,будильников в 2 раз?? больше,а наручных часов в 3 раза больше, чем настенных. Сколько всего часов в часовой мастерской? Найдите значение выражения при m=4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M2-будильники м3- ручные М+м2+м3 4+8+12 =24
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