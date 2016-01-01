Помогите решить задачу. В магазин привезли 400 кг зелёного и чёрного виногвада.В не??кольких коробках был чёрный виноград,по 9 кг в каждой,а в 32 коробках-зелёный виноград,по 8 кг в каждой.Сколько коробок чёрного винограда прив...

Математика

Помогите решить задачу. В магазин привезли 400 кг зелёного и чёрного виногвада.В не??кольких коробках был чёрный виноград,по 9 кг в каждой,а в 32 коробках-зелёный виноград,по 8 кг в каждой.Сколько коробок чёрного винограда привезли в магазин?

Автор: Гость