ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ ПО ТРИГОНОМЕТРИИ (ПОДРОБНО !)

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ ПО ТРИГОНОМЕТРИИ (ПОДРОБНО !)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Cosa=1 U sina=0⇒a=0 гр  сos(-3π/2)=cos90=0 sin(-3π/2)=sin90=1 Координаты точки будут (0;1)
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