Под каким углом наклонена к оси OX касательная к графику функции f(x)=корень из/3*x^3-1 в точке x0=1? С решением.
Алгебра
Под каким углом наклонена к оси OX касательная к графику функции f(x)=корень из/3*x^3-1 в точке x0=1? С решением.
Ответ(ы):
Гость:
Назначим этот угол через ⇒ получим ⇒
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