Под каким углом наклонена к оси OX касательная к графику функции f(x)=корень из/3*x^3-1 в точке x0=1? С решением.

Алгебра

Под каким углом наклонена к оси OX касательная к графику функции f(x)=корень из/3*x^3-1 в точке x0=1? С решением.

Автор: Гость