1/6+1 целая 1/2.Помогите пожалуйста

Математика
1/6+1 целая 1/2.Помогите пожалуйста
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Гость:
Думаю это верное решение СМОТРИ ПОСЛЕ ЧЕРТЫ РЕШЕНИЕ
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