Помогите решить завтра К/р очень надо 1 Вариант
Алгебра
Помогите решить завтра К/р очень надо 1 Вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -1,5-4,8=-6,3 2) -4x³(x²-3x+2)=-4+12 3) (1-x)(2y+x)=2y+x-2xy-x² 4)(5c-4)²=25c²-40c+16 5)3a(a-b)+b(2a-b)=3a²-3ab+2ab-b²=3a²-ab-b² 6)3c(c-2) - (c-3)²=3c²-6c-c²+6c-9=2c²-9 7)9+12x+4x²=(x+3)²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Алгебра
Как решать это столбик 1) 7032/4+987*6= 4) 940*4-840/5= 2) 4840/8+1975*4= 5) 608*9-7254/6= 3) 875*6-9405/9= 6) 6285/3+436*3=