Помогите решить зодачу. фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше. Половину моркови и четвёртую часть свеклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазин. Составь по этому условию различные выражения и поясни...

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Помогите решить зодачу. фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше. Половину моркови и четвёртую часть свеклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазин. Составь по этому условию различные выражения и поясни их значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 +4  =12 ( т) свеклы . 2 ) 8 : 2 + 12 : 4 = 7 ( т )   переработали на сок  3)( 8 + 12) - 7 = 13 (т) увезли  в магазин .
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