Помогите решить зодачу. фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше. Половину моркови и четвёртую часть свеклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазин. Составь по этому условию различные выражения и поясни...

Русский язык

Помогите решить зодачу. фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше. Половину моркови и четвёртую часть свеклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазин. Составь по этому условию различные выражения и поясни их значения

Автор: Гость