Ряд слов с неологизмами: а) коллективизация, пионер б) целинник, минута с) Картридж, менеджер е) кафтан, ярмарка

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Ряд слов с неологизмами: а) коллективизация, пионер б) целинник, минута с) Картридж, менеджер е) кафтан, ярмарка

Автор: Гость