Ряд слов с неологизмами: а) коллективизация, пионер б) целинник, минута с) Картридж, менеджер е) кафтан, ярмарка
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Ряд слов с неологизмами: а) коллективизация, пионер б) целинник, минута с) Картридж, менеджер е) кафтан, ярмарка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с) Картридж, менеджер - неологизмы....
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