Помогите решить премеры!! номер 485
Математика
Помогите решить премеры!! номер 485
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х+5)+4х=3*х+3*5+4х=3х+15+4х=3х+4х+25=7х+15 8(7+х)-3х=8*7+8*х-3х 56+5х 9(х-7)+6х=9х-63+6х=15х-63 5(х+8)-11=5х+40-11=5х+29 2(13+х)-15=26+2х-15=26-15+2х=11+2х 6(х+5)+2х=6х+30+2х=8х+30
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