(39+X)-84=78 дайте ответ на уоавнение
Математика
(39+X)-84=78 дайте ответ на уоавнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39+x=78+84 39+x=162 x=162-39 x=123
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