Упражнение 109 русский язык.7класс

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Франческо Бартоломео Растрелли - один из тех зодчих, чьё имя неразрывно связано с Санкт-Петербургом. Онродился в Париже в 1700 году. Семья будущего архитектора прибыла в Россию из Франции. Его отец, бывший неплохим скульптором, поехали в Россию, когда узнал, что Пётр 1 приглашает мастеров для строительства столицы. Первой самостоятельной работой, выполненной молодым архитектором, стал ансамбль Стрельна. После этого Растрелли начинает получать крупные заказы, связанные с переделкой дворцов. Однаиз наиболее удачных его работ - перестройка Большого дворца в Петергофе. Но и Екатерининский дворец не уступал ему. Придворные, приглашённые на приём в перестроенный дворец, были восхищены его великолепием. Зимний дворец, сгоревший в 1737 году, был восстановлен Растрелли. Это был уже пятый дворец, и работы по его воссозданию были растянуты на восемь лет. Жемчужина города, Смольный собор, тоже творение Растрелли. В конце жизни этот талантливый архитектор, получивший признание коллег, был принят в Академию художеств.