Дайте определение "Орудие труда"

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Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens) — единственный ныне живущий вид рода Homo семейства гоминид отряда приматов. От современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается значительной степенью развития материальной культуры (включая изготовление и использование орудий) , способностью к членораздельной речи и абстрактному мышлению. Совокупность человеческих индивидов называют человечеством. Человек как биологический вид — предмет исследования физической антропологии. Разнообразие культур, форм общественной жизни и социальной организации — предмет социальных и гуманитарных наук (социальной и культурной антропологии, социологии, экономики, истории и др.). чем обрабатывают -орудие молоток лопата пылесос мясорубка а что обрабатывают предмет хлопок мясо стекло кожа