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Какое число в крадрате даст 0.0225?
Математика
Какое число в крадрате даст 0.0225?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,00050625 вот так вот
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