Разбор слова по составу - швеёй

Русский язык
Разбор слова по составу - швеёй
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швеёй- существительное(Т.п.) шве-корень ёй-окончание.
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