Решите уравнение 3(0.8х+1.7)-3.1=2.6х

Математика
Решите уравнение 3(0.8х+1.7)-3.1=2.6х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(0,8х+1,7)-3,1=2,6х 2,4х+5,1-3,1=2,6х 5,1-3,1=2,6х-2,4х 2=0,2х х=2:0,2 х=10  Ответ х=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите срочно решить..)♥♥♥
Ответить
Русский язык
Ряд слов с неологизмами: а) коллективизация, пионер б) целинник, минута с) Картридж, менеджер е) кафтан, ярмарка
Ответить
Русский язык
Выписать словосочетание с подчинительной связью беспредложное управление. Да у?? где нам! Сиротинки мы, всеми обиженные. Вот у наших соседей всё ...
Ответить
Математика
Какое число в крадрате даст 0.0225?
Ответить
История
Дайте определение "Орудие труда"
Ответить