Решите уравнение 3(0.8х+1.7)-3.1=2.6х
Математика
Решите уравнение 3(0.8х+1.7)-3.1=2.6х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(0,8х+1,7)-3,1=2,6х 2,4х+5,1-3,1=2,6х 5,1-3,1=2,6х-2,4х 2=0,2х х=2:0,2 х=10 Ответ х=10
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