Помогите ришить задания плииз

Математика
Помогите ришить задания плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где само задание вышли его 
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