Установите порядок действий в выражениях. найдите их значения 2+3+4, 8+(5-4)

Математика
Установите порядок действий в выражениях. найдите их значения 2+3+4, 8+(5-4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый пример 1)2+3=5 2)5+4=9 второй пример 1)5-4=1 2)8+1=9
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