Все обведенные задания помогите пожалуйста до 19:00
Математика
Все обведенные задания помогите пожалуйста до 19:00
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
474+m=500 m=500-474 m=26 x+96=1004 x=1004-96 x=908 y-708=194 y=194+708 y=902 511-a=208 a=511-208 a=303
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