Помогите русский 4 упражнения плиззззз спочноооооо в классе объясняли я ничего не понял

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Помогите русский 4 упражнения плиззззз спочноооооо в классе объясняли я ничего не понял
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женский род:трава, радость, отчизна,гордость,пшеница,любовь,земля,кисть,тишина,смелость,аллея,степь,колыбель,Надежда,красота.мужской род:труд,народ,посёлок,город,ручей,край,аист,юноша,дом. Средний род:место,село,солнце,небо,поле.
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