Помогите с 241 и 243 номерами, заранее спасибо.
Химия
Помогите с 241 и 243 номерами, заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
A/Mg b/B c/S 243/ S Br H Na так как они находятся в таблице либо левее, либо ниже, значит радиус атома больше
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