Помогите с 3 и 4, пожалуйста

Гость: Гость:

№3(15/98-17/98)÷4 5/21+(4/40-3/20)×21 3/7=-1 5/28 1)15/98-17/28=420/2744-1666/2744=-1246/2744=-89/196 2)4/40-3/20=2/20-3/20=-1/20 3)-89/196÷4 5/21=-89/196÷89/21=-89/196×21/89=-1/28×3/1=-3/28 4)-1/20×21 3/7=-1/20×150/7=-1/2×15/7=-15/14=-1 1/14 5)-3/28+(-1 1/14)=-3/28-1 1/14=-3/28-1 2/28=-1 5/28 №4 число 21 это произведение чисел 3 и 7, значит , если число делится и на 3 , и на 7, то оно делится и на 21