Помогите с английским, пожалуйста.

Английский язык
Помогите с английским, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши нечего не видно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
З двох міст відстань між якими 1104км ,вийшли на зустріч один одному два потяги Вони зустрінуться через 8 годин Швидкість першого потяга 80км/год З...
Ответить
Литература
Как дениска оценивает свои и мишкины поступки? а ка к героям относится автор?
Ответить
Английский язык
Read and correct. 2.Tortoises have got long legs. 3.Kangaroos have got short tail. 4.Mice have got big bodies. 5.Cats have got big ears. ...
Ответить
Химия
При растворении 27,2 г смеси карбидов кальция и алюминия в воде образуется 11,2 л (н.у.) смеси газов. Определите содержание карбидов в исходной смеси.
Ответить
Английский язык
Ребята, помогите, пожалуйста ) Напишите текст на английском про какую-то историю, например, в детстве я очень любила смотреть танцевальную передачу...
Ответить