Помогите с чертежом, пожалуйста(Стереометрия)

Математика
Помогите с чертежом, пожалуйста(Стереометрия)
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Гость:
Применена теорема Пифагора, определение угла между прямой и плоскостью
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