Помогите с фразеологизмами! Там рисунок с дымоходом и человеком на крыше здания!! ??РОЧНО прошу вас

Русский язык
Помогите с фразеологизмами! Там рисунок с дымоходом и человеком на крыше здания!! ??РОЧНО прошу вас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может ,это фразеологизм - вылететь в трубу?( то есть - разориться на каком - нибудь неудачном деле)
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