Слово деревья для морфологического разбора срочноо
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Слово деревья для морфологического разбора срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Что? -деревья-существительное, обозначающее предмет. 2.Начальная форма-дерево 3.постоянные морфологические признаки: -нарицательное -неодушевленное -средний род -2 склонение 4.непостоянные морфологические признаки: -в множественном числе
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